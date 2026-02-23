MÁS AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS homepage Inf. General 23 febrero, 2026 El Municipio continúa extendiendo redes de agua potable junto a las cooperativas y uniones vecinales de distritos para brindar un mejor servicio a la comunidad. Se trabaja con 5 kilómetros de cañerías en La Izuelina y otros 5 entre Colonia Elena y Alto del Algarrobal. También se extienden 1.800 metros en calle Quiroga (entre Ejército de los Andes y Cubillos) de Rama Caída, 2.700 en Calle Larga y 1.500 en Las Malvinas Comentarios comentarios