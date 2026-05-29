DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL CERRÓ UN CEBJA

Bajo resolución 1751, la Dirección General de Escuelas cierra el CEBJA “María Elena Izuel” del distrito de las Malvinas a partir del 1° de junio, pasando a ser un aula anexa de Rama Caída.

Según se viralizó en redes, “no significa un ahorro significativo, porque dan de baja solamente a un cargo de directivo para depender de otro CEBJA”.



“Este año la matrícula tuvo un incremento significativo en los Centros de Adultos en general por la alta tasa de repitencia en las escuelas secundarias, pero la Modalidad de Jóvenes y Adultos es vista por el gobierno como un gasto innecesario para la sociedad”, prosigue el comunicado.

“Se pierden 18 años de trayectoria y de identidad de una institución que ha logrado dejar una huella imborrable en el distrito de Las Malvinas. Además, se deja de lado el legado de la Profesora María Elena Izuel, destacada historiadora del sur mendocino que fue homenajeada en vida, imponiendo su nombre al CEBJA para que su legado trascienda en todos los ámbitos de nuestro San Rafael”, finaliza la misiva.

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