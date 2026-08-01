MURIÓ EL JUGADOR DE FÚTBOL DE LAS PAREDES QUE TUVO UN “ACCIDENTE” CON SU MOTO EL JUEVES Carrousel Policiales 1 agosto, 2026 Benjamín Gajardo (18) dejó de existir anoche, debido a que tenía muerte cerebral. Tras salir de entrenar del club Las Paredes, tomó Las Vírgenes al este, y cuando atravesaba El Chañaral colisionó con un Honda Fit que circulaba por Las Vírgenes al oeste y giró al sur por El Chañaral. Tras el impacto, cayó al asfalto y fue embestido por un Chevrolet Corsa. Comentarios comentarios