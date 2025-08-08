¿OTRA DISCRIMINACIÓN AL SUR PROVINCIAL?: DE 226 VEHÍCULOS COMPRADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL, SOLO ENVIARON 28 A LOS TRES DEPARTAMENTOS, QUE CUENTAN CON LA MITAD DE LA SUPERFICIE DE MENDOZA

Ayer al mediodía tuvo el acto de entrega de un total de 28 vehículos: 15 autos, 9 camionetas, un furgón y 3 motos, que se distribuirán en distintas dependencias del Sur Provincial. Una verdadera migaja, si se tiene en cuenta que los vehículos adquiridos por el Ministerio de Seguridad fueron 226.

Por superficie, población y cantidad de dependencias, San Rafael tendría que haber recibido no menos de 35.

El acto de presentación de las unidades se realizó en el Centro de Congresos, y fue encabezado por el Gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Mercedes Rus.