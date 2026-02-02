POR RECLAMOS Y CONSULTAS PODÉS USAR LA ASISTENTE VIRTUAL O LA LÍNEA 0800

La intensa actividad eléctrica registrada durante las tormentas de los últimos días produjo importantes afecciones, entre ellos equipos telefónicos del Municipio de San Rafael.

Equipos de la comuna se encuentran trabajando para solucionar el problema en el menor plazo posible.

www.sanrafael.gov.ar Se recuerda a la comunidad que para efectuar reclamos o consultas pueden utilizar los diferentes medios virtuales que ofrece la web municipal, entre ellos consultas de expedientes, descarga de tasas municipales, solicitud de habilitaciones comerciales, consultas de operativos de limpieza y recolección de residuos, entre otros.

Asimismo, en la misma página oficial se encuentra la asistente virtual Rafaella que está disponible para ayudarte a crear o consultar reclamos y responder tus consultas generales.

La otra opción es realizar trámites o gestionar turnos a través del 0-800-222-0600. La línea gratuita funciona de lunes a viernes de 8 a 20.