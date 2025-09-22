PRIMAVERA EN EL PARQUE: TODOS LOS DATOS Carrousel Inf. General 22 septiembre, 2025 Hoy lunes 22 de septiembre, San Rafael celebrará el comienzo de la primavera con un mega festival en el parque Hto. Yrigoyen. La actividad en el escenario principal comenzará a las 15 horas, con música en vivo de artistas locales que le darán ritmo a la tarde del parque. Dj Chocolo, 100 pesos, Superliga, The Wine, Equilibristas, Agitados y El Duende, serán los músicos sanrafaelinos que animarán el comienzo del evento. Ya llegada la noche, se presentará la banda indie El Zar, luego seguirá la fiesta con los djs Parecidos, y el gran cierre estará a cargo de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos, actualmente los máximos exponentes del cuarteto. Comentarios comentarios