SANRAFAELINO GANÓ TORNEO DE POKER QUE REPARTIÓ MÁS DE 2 MILLONES DE DÓLARES EN PREMIOS

El evento KSOP Circuit tuvo lugar entre el 6 y 14 de septiembre en el Casino Buenos Aires.

Jugadores de distintas nacionalidades participaron de la competición, que repartió más de US$2.000.000,



El ganador -entre cientos de competidores- fue el joven Matías Tello, oriundo de Pueblo Diamante, quien luego fue entrevistado por la organización tras su triunfo, que le llevó 8 días consecutivos

