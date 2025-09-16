SANRAFAELINO GANÓ TORNEO DE POKER QUE REPARTIÓ MÁS DE 2 MILLONES DE DÓLARES EN PREMIOS homepage Inf. General 16 septiembre, 2025 El evento KSOP Circuit tuvo lugar entre el 6 y 14 de septiembre en el Casino Buenos Aires. Jugadores de distintas nacionalidades participaron de la competición, que repartió más de US$2.000.000, El ganador -entre cientos de competidores- fue el joven Matías Tello, oriundo de Pueblo Diamante, quien luego fue entrevistado por la organización tras su triunfo, que le llevó 8 días consecutivos Comentarios comentarios