SINIESTRO VIAL EN LAS PAREDES

Se produjo anoche en calle El Toledano, a metros de Ortubia. Un Peugeot 408 atropelló por atrás a una moto donde viajaban dos jóvenes que salían de trabajar de una obra en construcción. Ambos resultaron heridos y trasladados al Htal. Schestakow.

ESTADO DE SALUD

Resultaron lesionados dos motociclistas de 21 y 28 años, el primero fue diagnosticado con golpe cervical, mientras que el acompañante presentó *politraumatismos, herida cortante en rodilla izquierda, corte en labio inferior y pérdida de piezas dentales. Ambos quedaron internados en observación.

