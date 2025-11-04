SE ASFALTARÁ LA AV. EL LIBERTADOR, DESDE JUAN XXIII A VÉLEZ SÁRSFIELD homepage Inf. General 4 noviembre, 2025 Tras concluir con los trabajos de estabilización e imprimado, en los próximos días se comenzará a colocar la carpeta definitiva en 600 metros de trazado. Como obras complementarias, se colocó un semáforo, nuevas luminarias y parquizado. Posteriormente se pavimentará El Libertador, entre Irene Curie y Juan XXIII, para generar una conexión directa desde el centro de la Ciudad. Comentarios comentarios