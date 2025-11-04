RESPIRÁ MENDOZA… RESPIRÁ SAN RAFAEL homepage Inf. General 4 noviembre, 2025 Este fin de semana San Rafael recibió la propuesta «Respirá Mendoza» con un contingente llegado desde la Capital provincial. El recorrido inició desde Plaza Francia a Valle Grande donde hubo canopy, catamarán, yoga y meditación. A la vuelta, el grupo visitó el laberinto de Borges y participó de una degustación de vinos. Una gran propuesta para promover el turismo de cercanía y recibir a nuestros vecinos del Gran Mendoza. Comentarios comentarios