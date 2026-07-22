SENADO: TEMAS APROBADOS PROPUESTOS POR SANRAFAELINOS

Ayer la Cámara Alta volvió a trabajar luego de las vacaciones de invierno, y en la sesión de la mañana se trataron algunos temas por iniciativa de senadores de San Rafael.

María Laura Sainz (CM): Imponer el nombre “Plazoleta Dagoberto Maggioni” al espacio verde ubicado en el distrito Las Malvinas.

Carolina Loparco (CM): Declarar de interés la “IV Jornada Notarial Mendocina”, organizadas por el Colegio Notarial de Mendoza, a realizarse los días 3 y 4 de septiembre de 2026.

María Laura Sainz (CM): Otorgar una distinción a los restaurantes galardonados con Estrellas Michelín en la Edición 2026 de la Guía Michelín – Buenos Aires & Mendoza.

Mauricio Sat (PJ): Declarar de interés la “Primera Jornada Técnica de Frutos Secos del Oasis Sur de Mendoza”, a realizarse el 10 de septiembre de 2026, en el Centro Integrado Universitario (CIU) de San Rafael.

Martín Rostand (PRO): Solicitar al Poder Ejecutivo, sobre distintos puntos vinculados al Decreto 2785/2025 (Redireccionamiento de Fondos del Fideicomiso del Resarcimiento por la Obra Portezuelo del Viento hacia la obra Metrotranvía Mendoza – Etapas III y IV)

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