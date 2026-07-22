PIDIERON JUICIO POLÍTICO PARA HEBE CASADO

El posteo racista de la sanrafaelina no solo recayó en una sanción de la embajada francesa y una denuncia penal, sino también en la solicitud de un grupo de radicales para que sea sometida a un juicio político, y luego se la expulse de su cargo de vice gobernadora.



Con la firma de distintos dirigentes del radicalismo, contrarios a la línea de Alfredo Cornejo, la nota la acusa de «conducta impropia» y «mal desempeño» por complicar las relaciones con el Estado francés.

Recordemos que -lejos de pedir disculpas- Casado avaló su posteo, donde calificó al seleccionado francés como un «equipo africano flojo de modales», luego de que los galos le ganaron a la Selección de Paraguay y la dejaran fuera del Mundial.

«El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina», se expresó la embajada.

Ahora la legislatra deberá analizar la presentación, para ver si cumple con los requisitos formales para poner en marcha el juicio político.

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