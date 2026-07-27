UNA JUGADORA SE FRACTURÓ Y TUVIERON QUE LLEVARLA AL HOSPITAL EN LA CAJA DE UNA CAMIONETA PORQUE «LA AMBULANCIA BRILLÓ POR SU AUSENCIA»

Una mujer de unos 40 años, que se encontraba disputando un partido de newcom, tuvo la desgracia de caer mal y romperse una de sus piernas.



Se llamó a emergencias, pero como la ambulancia nunca llegó decidieron subirla a una camilla, inmovilizarla y trasladarla en la parte trasera de una Ford Ranger.



Varios de los presentes, se comunicaron con #ALERTA denunciando «abandono de persona».

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