UNA SUPER AGENDA EN EL TEATRO ROMA

Se viene una gran agenda en el @teatroromasr .
Viernes 7/8: @malditafelicidad.teatro con Pablo Echarri y Paola Krum
Sábado 8/8: @avefenixcuarteto y un imperdible cuarteto de cuerdas
Sábado 29/8: The Platters y su leyenda eterna del romance
Domingo 6/9: @elmiguelmartin con el Oficial Gordillo
Viernes 18/9: @nimediapalabra.ok Nico Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez
Lunes 12/10: @gabriel.rolon con Palabra Plena
Jueves 29/10: @destinosanjavier con “De Cerca”
Conseguí tus entradas en boletería o en www.entradaweb.com.ar

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