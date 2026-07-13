UNA VICE QUE DA VERGÜENZA A LOS SANRAFAELINOS: FUE DECLARADA PERSONA NO GRATA POR LA EMBAJADA DE FRANCIA

Cuando Hebe Casado fue diputada provincial por el PRO (2018-2022), no se destacó por proyectos que mejoraran la calidad de vida de los sanrafaelinos en particular, y mendocinos en general, sino por postear en sus redes sociales cuanta estupidez le pasaba por la cabeza.

#ALERTA Entre otras cosas, le deseó a Cristina Fernandez que se contagie el COVID, y pidió que no se vacune a los niños. Incluso, atacó aluego de la Vendimia del año pasado, cuando pedimos a los delegados municipales buscar «chicas lindas» para presentar como reinas. Mientras ella trató de misógeno al comentario en su Facebook y X, los delegados nos hicieron caso*, y este año volvimos a tener una reina nacional después de 28 años. Un ejemplo de que cuando las críticas son constructivas, motivan a sus destinatarios a mejorar.

RACISMO EXPLÍCITO Tras la derrota de Paraguay con Francia, la vicegobernadora posteó: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿Qué necesidad tiene la segunda persona institucionalmente más importante de la provincia en opiniar en redes sociales de una selección que ni siquiera jugó con la nuestra?… Y la segunda es: ¿Con qué necesidad hace referencia a la etnia de sus jugadores? Está claro que había una clara intencionalidad de mofarse de la raza africana, aunque nunca lo reconozca. “El racismo no es una opinión, es un delito”, manifestó el embajador francés en la Argentina, Romain Nadal.

CONSECUENCIAS DIPLOMÁTICAS La “bocota” de Hebe esta vez tuvo consecuencias y trascendencia internacional: La embajada de Francia la declaró persona no grata, y fue “aniquilada” por todos los medios porteños y del país galo. De aquí en más, Casado no podrá participar en eventos organizados por Francia, ni ingresar a su embajada. Por otra parte, funcionarios franceses no asistierán a reuniones oficiales en que la vice esté presente.

SILENCIO DEL GOBERNADOR Mientras que Casado «justificó» su injustificable comentario en distintos medios, se espera la opinión de Alfredo Cornejo, que por el momento se ha llamado a silencio.

DEBE RENUNCIAR No, no, no. No nos referimos al cargo por la que fue votada constitucionalmente, sino a las redes sociales, para que no nos haga pasar más vergüenza a los sanrafaelinos, ya que cada vez que se recuerda que es oriunda de San Rafael, es una muy mala publicidad para nuestro departamento. En tanto, oportunamente el electorado local le cobrará otras cuestiones, como la de entregarle una casa del IPV a su socia, pagarle con nuestra plata más de $3 millones a su podóloga, o no haber peleado para que los fondos de Portezuelo se quedaran en el Sur.

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