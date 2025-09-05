“VOLEY DE PRIMERA” EN EL POLIDEPORTIVO 2

Este fin de semana El Polideportivo Nº2 será sede de un gran encuentro de Vóley.

Del viernes 5 al domingo 7 saldrán a la cancha los planteles principales del anfitrión SR Club junto a los equipos de Municipalidad de Córdoba, Racing de Castex (La Pampa) y los mendocinos Regatas y San Martín de Porres.



Además de los partidos, el evento ofrecerá propuestas recreativas para toda la familia: entre set y set habrá juegos, sorteos y premios para el público.

El torneo comenzará el viernes a las 21 horas y se extenderá hasta el domingo a las 20 hs. Las entradas tendrán un valor de $1.000 para mayores, y menores de 12 años sin cargo.

