ALLANARON UNA DESPENSA EN PUEBLO DIAMANTE DONDE VENDÍAN DROGAS

Dos propiedades de calle Cnel. Campos fueron allanadas por personal de Control de Narcóticos (PCN), en una de las cuales funcionaba un almacén.



En ambos sitios comercializaban estupefacientes, y fueron detenidas dos mujeres de 27 y 45 años, y un hombre de 47.



En la despensa secuestraron 11 envoltorios de cocaína (4,95 gramos), un trozo de cocaína (13,05 gramos), 32 semillas de cannabis sativa y cuatro celulares.



En tanto, en el otro domicilio, un departamento ubicado en Cnel. Campos al 1200, se incautó un revólver calibre 22 corto, un envoltorio de cocaína en trozos (71 gramos), picadura de cannabis (1,40 gramos), marihuana (1,71 gramos), una balanza de precisión, $1.351.000 y cuatro celulares.

