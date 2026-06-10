YA FUNCIONA “#ALERTA MENDOZA”: LA FORMA MÁS RÁPIDA DE INFORMARSE POR WHATSAPP

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Es un servicio totalmente gratuito, que -a lo largo del día- comunicará a los integrantes de sus grupos sobre información urgente, exclusiva de la provincia.

Lo politico, policial, judicial y económico más trascendente en los celulares de sus suscripciones, como así también sobre las alertas meteorológicas.

Para ingresar es muy fácil: Enviar un mensaje con la palabra ALTA al 2615532955, y a los pocos minutos se les enviará el link de un grupo para ingresar.

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