A primera hora de la mañana del sábado, #ALERTA dio la primicia de lo ocurrido en el Cañón del Atuel, incluso informando que había una mujer desaparecida.

Luego ampliamos diciendo que uno de los helicópteros de la policía recién llegó al lugar alrededor de las 11 de la mañana, cuando la joven de 28 años ya había sido encontrada.

Evidentemente, no cayó bien en los genuflexos al Ejecutivo Provincial que #ALERTA haya desnudado la displicencia del Ministerio de Seguridad, en no enviar inmediatamente el helicóptero para colaborar con la búsqueda y el rescate de los turistas.

ALCAHUETES

Horas después, un ignoto concejal radical, Leonardo Yapur, publicó en sus redes sociales una captura de pantalla de dicho #ALERTA, al que tildó de “FALSO”.

Al mismo tiempo, compartió el comunicado del Ministerio de Seguridad que daba cuenta de los detalles del operativo en el Cañón.



En ningún momento explica que parte de nuestro artículo miente, o es impreciso. ¿Será sobre el horario de la activación del protocolo de emergencia?, que no fue a las 7 de la mañana sino antes, porque en ese caso es más la desidia, en que el helicóptero haya salido de Mendoza después de las 10 hs, y no a las 4 AM, o bien apenas amaneció, a las 6:30 AM.

FARSANTES

Si hablamos de FALSEDADES, los falsos son ustedes, que dicen representar los intereses de los sanrafaelinos, y dejaron que se llevaran el helicóptero del Aeroclub San Rafael… que ni chistaron cuando el Gobernador decidió usar la plata de Portezuelo del Viento para obras en toda la provincia… que no pelearon para que el Estado Provincial se siguiera haciendo cargo de la lucha antigranzo… que siguen permitiendo que la comisaría de Cuadro Nacional continúa operando en un carrito panchero… que no gestionan absolutamente nada de recursos para el sur, por miedo a que les quiten el cargo o no lo puedan renovar en próximas elecciones.

Como dijimos en nuestro saludo de fin de año, los que hacemos #Alerta lo que menos queremos es politizar en este espacio, pero no podemos dejar de contestar a estos personajes menores que intentan descalificar a medios de comunicación porque señalan las negligencias e inacciones del gobierno que representan, y del que la gente ya se está cansando por falta de respuestas a sus problemas.

