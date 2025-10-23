AMPLIAMOS ROBO ESCLARECIDO GRACIAS A UN PERRO DE LA POLICÍA

Del local «Alquilo Todo», de Av. Pedro Vargas, donde malvivientes realizaron un boquete en la pared, y se llevaron de amoladoras, cepilladoras, caladoras, sopladoras y lijadoras.



El olfato de Noll, de la delegación de Canes, condujo a los efectivos hasta los domicilios donde se escondían los bienes.



En tres allanamientos simultáneos, con personal de Investigaciones y Comisaría 38°, se detuvo a los seis involucrados y se recuperó la totalidad de los objetos antes de que fueran vendidos o dañados.

