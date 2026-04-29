SECUESTRO DE DROGA EN EL SOSNEADO

Efectivos de Gendarmería Nacional, en la barrera fitosanitaria, detuvieron la marcha de un micro que hacía el trayecto San Rafael-Rincón de los Sauces.



Los uniformados iban en compañía del perro detector de narcóticos “Cielo”, quien al oler las maletas que iban en la bodega del colectivo marcó una caja, que viajaba como encomienda a Neuquén. La misma tenía 104 gramos marihuana, y ayer en la mañana fue detenida la persona que fue a retirarla en la terminal de Rincón de los Sauces.

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