CONCEJO DELIBERANTE: ESTOS FUERON LOS TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN DE AYER

1) Pedido de informe solicitando al Secretario de Gobierno, Información s/Licitación Pública sobre Construcción del Gasoducto Gas Andes (Bloque UCR-FCM)
2) Pedido de informe a la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, s/Obra de construcción y/o reparación de acequias y puentes que se está llevando a cabo en la Av. Yrigoyen, entre las calles Deán Funes y 20 de (concejal Martín Antolín, Bloque Libertario)
3) Expte. caratulado «CANO Inversora SA, s/Valor de Fracción»
4) Expte. caratulado «TESTA, Patricia Mónica, s/Fracción de valor»
5) El municipio procederá a la imposición del nombre “Los Helechos”, a sector Oeste de Punta del Agua (Bloque PJ).
6) Declarar de Interés Municipal la «Segunda Fecha del Campeonato Mendocino de Regularidad» (concejal Martín Antolín, Bloque Libertario)
7) Expte. caratulado «Collado, Raúl Dante, sobre subsidio p/ gastos de sepelio de su hija»