CRIMEN DE LUCIANO GÓMEZ: RESUMEN DE LA SEGUNDA AUDIENCIA

Las declaraciones de esta mañana continúan complicando a los imputados, Facundo Cervera, Alexis Antúnez y Yair Orellana.

DECLARÓ OTRO AMIGO DE LUCIANO

“Ya había bronca de antes; Luciano ya tenía problemas con estos muchachos. Decidí retirarme, y empiezo a escuchar gritos; me vuelvo. Cuando volví estaba Luciano tirado en el piso y, lo que yo vi, es que esas dos personas (señalando a Cervera y Antúnez) lo estaban apuñalando. Cuando dejaron de hacerlo, junto con otro amigo cargamos a Luciano en la caja de un móvil de la policía junto con otro chico que también estaba muy herido. Ya antes de los hechos, vi que los mismos que mataron a Luciano estaban raspando cuchillos contra una pared”, relató este joven ante el jurado popular.

UNA JOVEN DIJO QUE CERVERA TENÍA UNA BOTELLA DE VIDRIO

Explicó que salió a comprar en el momento del hecho, y que cuando volvió vio a Cervera y Orellana juntos cerca del portón, y que el segundo estaba herido, pero no ubicó a Antúnez cerca de los hechos. “Cervera tenía una botella de vidrio, forcejeé con él para quitársela porque pensaba que iban a pelear. Luego nos acercamos donde estaba Luciano tirado, intentamos levantarlo como pudimos. Un policía que llegó le tomaba el pulso y dijo que lo tenía débil pero que estaría bien. Supongo que lo dijo para tranquilizarnos”, dijo luego de explicar que estaba en el lugar porque era el cumpleaños de su amiga.

La joven también describió conversaciones que mantuvo con amigas. “Con una de ellas hablamos, y me contó que Cervera lo había agarrado a Luciano. No recuerdo bien el mensaje, pero creo que ahí decía que él había sido”, reveló ante el jurado.

OTRA TESTIGO ASEGURÓ QUE LA PELEA EMPEZÓ CON LA CUMBIA DE LOS TRAPOS

“Apenas llegué me dijeron que Alexis Antúnez había querido pegarle a mi sobrino. Vi de lejos a Yair Orellana y a Facundo Cervera, cuando sonó la cumbia de los trapos se armó disturbio. No vi nada de la pelea, fue rápido y cuando vi para mi costado veo que estaba Luciano tendido y había gente que gritaba que los Antúnez lo habían matado. Le tocamos el pulso y ya no tenía, cuando lo sacamos a la calle fue que llegó la policía. Orellana estaba ensangrentado, pero no sé qué le pasó ni como fue”, relató ante el jurado.

“LO QUE LE HICIERON A LUCIANO FUE INHUMANO”

Así lo aseguró otra testigo, que también estuvo en el festejo: “Cuando me acerqué a Luciano y vi que su mirada estaba fija me di cuenta que ya estaba muerto. Intenté darle respiración boca a boca. Llamé a la ambulancia, al 911”. La testigo señaló que antes del hecho ya había problemas y discusiones. Luego de reconocer a los tres acusados e indicar que estaban en la fiesta, esta joven dijo haber visto a Yair Orellana empuñando un cuchillo. “También vi a Cervera peleando en el descampado con Luciano; Alexis Antúnez, Yair Orellana y otras personas los estaban rodeando. Se insultaban y se preparaban para pelear físicamente. Yo me metí para evitar el conflicto, quería calmar la situación, era una fiesta”, le dijo al jurado popular y concluyó: “lo que le hicieron a Luciano es inhumano, estaba solo y lo agarraron entre muchos”.

