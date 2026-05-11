DOBLE ESTAFA TELEFÓNICA

Un joven de 31 años, domiciliado en Av. Alberdi 60, denunció que lo llamó un sujeto que decía ser de Mercado Libre, para informarle de un presunto ingreso no autorizado a su cuenta y la solicitud de un crédito fraudulento.

Mediante engaños, logró que la víctima transfiriera $60.000. Además, posteriormente, el mismo sujeto habría contactado a la hermana del denunciante, logrando que transfiriera $676.483.

Como dijimos en infinidad de ocasiones, las empresas no llaman por WhatsApp, y nunca se les debe dar claves o números que llegan por mensaje.

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