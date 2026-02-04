EL IPV ENTREGÓ 12 NUEVAS CASAS: ¿SE LLOVERÁN COMO LAS ÚLTIMAS QUE ENTREGARON?

En el Barrio Complejo Roca, ubicado sobre la avenida homónima.

El problema es que fue construido por la empresa OHA, la misma que hizo el barrio Sun Valley 1, cuyas casas se llueven todas, problema que sigue sin resolverse.



Vale destacar que en las últimas tormentas los damnificados corrieron riesgo de electrocución, y prefieren salir al patio en medio del temporal porque se mojan menos que dentro de las propiedades.

Hoy fue todo sonrisas en los rostros de los nuevos adjudicatarios y en los políticos que entregaron las llaves y las carpetas, pero veremos si se sostienen con el tiempo, luego de un par de chaparrones.

