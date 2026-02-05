ROBARON EN EDEMSA

Esta madrugada un sujeto ingresó al predio de la empresa, en calle Edison al 500, y sustrajo cables.

Personal de seguridad de la empresa llamó a la policía, que se hizo presente y logró hallar un carretel con 150 metros de cable que el ladrón dejó abandonado.

Posteriormente, en inmediaciones de Colombia y Paula Albarracín de Sarmiento, se procedió a la detención del sujeto, quien fue reconocido por el sereno de la firma.

En el lugar se constataron daños en dos hilos de alambre de púa del cierre perimetral, y se procedió al secuestro de una sierra y una gorra.

