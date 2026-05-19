EN UNOS 20 DÍAS SE INAUGURA EL GASODUCTO

«En estos momentos se están realizando las últimas tareas mecánicas y pruebas técnicas previas al funcionamiento del tendido», explicó la Secretaria de Obras Públicas de la comuna, Andrea Fichetti.

Ahora los trabajos se concentran en el punto de empalme con el gasoducto internacional, ubicado a unos 36 kilómetros del arco de ingreso, en cercanías del paraje La Tosca.



Los equipos realizan las conexiones finales, tanto en la Estación de Separación, Medición y Regulación de Gasandes, como en la estación contigua perteneciente a Ecogas.

Asimismo, en el tramo comprendido entre Plaza España y la Planta Reguladora de Ingreso, ya se encuentra cargado con gas y listo para empezar a operar, una vez que se complete el proceso integral del sistema.

TRAMITES DE LOS VECINOS

La inminente finalización de los trabajos hace que los vecinos deban avanzar en los trámites ante la empresa Ecogas a fin de agilizar las futuras conexiones domiciliarias y evitar demoras una vez habilitado el servicio.

Primeramente, podrán conectarse los frentistas donde los caños de gas pasen por las puertas de sus hogares, luego de hacer una obra simple.

Por el momento sólo podrán acceder hogares, locales e industrias de San Rafael, ya que el municipio local no dará la factibilidad a Gral. Alvear, hasta tanto no abone lo que le corresponde.

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