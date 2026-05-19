VELADA DE GALA DEL 25 DE MAYO: “LA PATRIA QUE SOMOS” EN EL TEATRO ROMA

Como ya es una tradición, San Rafael esperará el 25 de Mayo con su tradicional velada de gala en el Teatro Roma.

Este año, la puesta en escena lleva el nombre “La Patria que Somos” y se ejecutará en la previa del 216 aniversario de la Revolución de Mayo.

La propuesta, que promete conmover y hacer florecer la argentinidad de todos los participantes, se desarrollará este sábado 24 de mayo desde las 21.30.

“Va a ser una noche especial, una velada única llena de patria y emoción”, destacó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo.

Sobre el escenario se podrá disfrutar de la Orquesta Municipal, el Ballet Municipal, los shows musicales de Guardamontes y De Mi Tierra Dúo, además de la participación especial de actores invitados. Como siempre, el cierre será a la medianoche entonando todos juntos las estrofas del Himno Nacional Argentino.

https://www.entradaweb.com.ar/evento/72741d0b/step/1 La entrada, libre y gratuita, ya se puede retirar en la boletería del teatro (Yrigoyen 280) en horario de 9 a 13 y de 17 a 21. También se puede obtener a través de Entrada Web ingresando al lik:

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