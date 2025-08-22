ESTE DOMINGO SE INAUGURA UN NUEVO PARQUE INFANTIL

A las 16 hs se llevará a cabo el esperado desate de cintas del predio situado frente a la plaza Balbino Arizu, en Villa Atuel.



“Estamos dando los toques finales, pero ya está listo para la inauguración”, destacó la secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.



El Parque Infantil cuenta con juegos, dos mangrullos, riego por aspersión, luminarias led, bancos, parquizado, mobiliario urbano y hasta un playón deportivo con césped sintético.

GRAN FIESTA

Para la inauguración habrá una gran fiesta con foodtrucks, feria de artesanos, emprendedores y música en vivo a cargo de Mehari y La Melga.

INTENSO TRABAJO EN EL DISTRITO

Este espacio para niños se suma a la transformación de la plaza Arizu, la rotonda Héroes de Malvinas, los bulevares, el asfalto y otros trabajos desarrollados por el municipio en Villa Atuel.

Comentarios

comentarios