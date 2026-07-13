FERIAS EN VACACIONES DE INVIERNO homepage Inf. General 13 julio, 2026 Durante las vacaciones de invierno, la Feria de Génesis estará de martes a domingo desde las 16 en el playón de Plaza Francia. A metros de allí los Artesanos San Rafael del Diamante y el Paseo El Caminito están todos los días desde las 15.30. El paseo Gastronómico de la Rotonda del Gaucho funciona de jueves a domingo de 20 a 00 y los Emprendedores del Ferrocarril están de viernes a domingo de 16 a 20.30. Comentarios comentarios