FERIAS EN VACACIONES DE INVIERNO

Durante las vacaciones de invierno, la Feria de Génesis estará de martes a domingo desde las 16 en el playón de Plaza Francia. A metros de allí los Artesanos San Rafael del Diamante y el Paseo El Caminito están todos los días desde las 15.30.
El paseo Gastronómico de la Rotonda del Gaucho funciona de jueves a domingo de 20 a 00 y los Emprendedores del Ferrocarril están de viernes a domingo de 16 a 20.30.

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