LICENCIAS DE CONDUCIR: CIRCUITO PARA PRINCIPIANTES EN PARQUE PERÓN

El Municipio de San Rafael, a través de la Oficina de Licencias de Conducir, dispone de circuito destinado a la práctica de manejo para principiantes en el Parque Juan Domingo Perón. Allí se realiza la práctica y evaluación a los nuevos conductores.

De esta manera, quienes gestionan por primera vez su carnet deben rendir el examen teórico en las oficinas de avenida Balloffet 2536. Aprobada esa instancia, obtienen un turno para realizar la evaluación práctica en el circuito abierto.

Las evaluaciones se desarrollan los lunes y miércoles para aspirantes a licencias particulares, mientras que los jueves están destinados a quienes buscan obtener el carnet profesional.

El examen práctico consta de dos etapas: la primera -con el vehículo detenido- donde se verifican las medidas de seguridad correspondientes. Luego se realiza la circulación dentro de las calles internas del parque.

El director de la Oficina de Licencias de Conducir, Manuel García Schneider, destacó que esta nueva modalidad “permite mejorar la calidad de la evaluación, en un entorno más cómodo y amigable para quienes rinden por primera vez”.