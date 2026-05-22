FIN AL SUBSIDIO DE GAS COMO ZONA FRÍA: LA CAMARA DE COMERCIO EXIGE A LOS DIPUTADOS DE CORNEJO Y LIBERTARIOS QUE DEN UNA EXPLICACIÓN A LOS SANRAFAELINOS

A través de un comunicado, la entidad manifiesta su profundo rechazo ante el proyecto de modificación de la Ley 27.637, que próximamente será tratada por el Senado de la Nación.

“Nuestra entidad solicita a los senadores nacionales por Mendoza que garanticen la continuidad del beneficio para San Rafael* y toda la provincia, teniendo en cuenta las bajas temperaturas y el uso intensivo del gas durante gran parte del año”, reza la misiva. Además pide a los diputados nacionales que han votado a favor de la modificación de la Ley, “TENGAN A BIEN ACERCARNOS UNA EXPLICACIÓN AL RESPECTO, y una justificación de por qué consideran que es beneficioso para Mendoza”.



El directorio de la Cámara, presidida por Gabriel Brega, señala también que “resulta inoportuno impulsar este tipo de modificaciones justamente en el comienzo de la temporada invernal. Esta medida representa un nuevo golpe del Poder Legislativo al ciudadano de a pie, que ya enfrenta una compleja situación económica”.

Recordamos que este régimen favorece principalmente a usuarios residenciales, entidades sociales y beneficiarios del Monotributo Social.

“Por otra parte, San Rafael es un departamento productor de gas, y advertimos sobre la desigual distribución de regalías gasíferas y la histórica falta de inversión en infraestructura energética en la provincia”, prosigue la nota, y finaliza “¡Es hora de poner a nuestra provincia primero, cueste lo que cueste!”

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