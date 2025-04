INSÓLITO E INCREÍBLE: FUNCIONARIO PROVINCIAL Y CONCEJALES RADICALES SE ENTERARON RECIÉN EL LUNES QUE EN SAN RAFAEL SE VENDE DROGA

El lector quizás no nos crea, pero lo instamos a leer otros medios de comunicación donde aparecerá la «graciosa» denuncia.

La noticia que ahora vamos a reproducir, NO ES UN CHISTE. Ocurrió esta mañana en nuestro departamento.

CONTESTÓ EL INTENDENTE

A través de un posteo en las redes sociales, Félix les respondió a Mondotte y los concejales radicales:

«A quienes me denuncian por mis dichos sobre inseguridad y narcotráfico: lo que tenía que hacer en mi rol de funcionario público, ya lo hice. No voy ahondar en detalles para no entorpecer ninguna investigación.

A los ciudadanos: con esto confirmo lo que sienten los vecinos cuando no se animan a denunciar.

Hacemos visible un problema que es grave, solicito una investigación, y resulta que el representante del Gobierno Provincial y los concejales de la UCR me denuncian a mí.

¿A quiénes protegen? A los vecinos, NO.