IRRIGACIÓN COMPRÓ UNA FLOTA DE EQUIPOS NUEVOS CON RECURSOS PROPIOS homepage Inf. General 25 septiembre, 2025 El organismo, a cargo del sanrafaelino Sergio Marinelli, este año adquirió decenas de máquinas y vehículos, con una inversión de casi $4.000 millones. Se desconoce aún a que cauces se destinarán, pero seguramente muchos de ellos al Atuel y Diamante. En detalle, el nuevo parque de equipos incluye: * Una excavadora hidráulica sobre orugas de 21,5 a 25 toneladas * Una excavadora hidráulica sobre orugas de 13 toneladas * 3 retroexcavadoras cargadoras frontales 4×4 con brazo extensible * Una retroexcavadora 4×4 con brazo estándar * Una retroexcavadora 4×4 con brazo extensible y balde tipo almeja * Una topadora sobre orugas de 37,5 toneladas, con hoja semi universal y escarificador * Un camión tractor 6×4 (mínimo 450 CV) * 2 camiones adicionales * Un tractor 6×4 (mínimo 300 HP) * 3 carrocerías volcadoras traseras (15 a 18 m³) * Un tractor agrícola 80 HP, 4WD con cabina * 16 camionetas utilitarias Comentarios comentarios