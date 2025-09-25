IRRIGACIÓN COMPRÓ UNA FLOTA DE EQUIPOS NUEVOS CON RECURSOS PROPIOS

El organismo, a cargo del sanrafaelino Sergio Marinelli, este año adquirió decenas de máquinas y vehículos, con una inversión de casi $4.000 millones.
Se desconoce aún a que cauces se destinarán, pero seguramente muchos de ellos al Atuel y Diamante.

En detalle, el nuevo parque de equipos incluye:
* Una excavadora hidráulica sobre orugas de 21,5 a 25 toneladas
* Una excavadora hidráulica sobre orugas de 13 toneladas
* 3 retroexcavadoras cargadoras frontales 4×4 con brazo extensible
* Una retroexcavadora 4×4 con brazo estándar
* Una retroexcavadora 4×4 con brazo extensible y balde tipo almeja
* Una topadora sobre orugas de 37,5 toneladas, con hoja semi universal y escarificador
* Un camión tractor 6×4 (mínimo 450 CV)
* 2 camiones adicionales
* Un tractor 6×4 (mínimo 300 HP)
* 3 carrocerías volcadoras traseras (15 a 18 m³)
* Un tractor agrícola 80 HP, 4WD con cabina
* 16 camionetas utilitarias

