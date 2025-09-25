IRRIGACIÓN COMPRÓ UNA FLOTA DE EQUIPOS NUEVOS CON RECURSOS PROPIOS

El organismo, a cargo del sanrafaelino Sergio Marinelli, este año adquirió decenas de máquinas y vehículos, con una inversión de casi $4.000 millones.

Se desconoce aún a que cauces se destinarán, pero seguramente muchos de ellos al Atuel y Diamante.

En detalle, el nuevo parque de equipos incluye:

* Una excavadora hidráulica sobre orugas de 21,5 a 25 toneladas

* Una excavadora hidráulica sobre orugas de 13 toneladas

* 3 retroexcavadoras cargadoras frontales 4×4 con brazo extensible

* Una retroexcavadora 4×4 con brazo estándar

* Una retroexcavadora 4×4 con brazo extensible y balde tipo almeja

* Una topadora sobre orugas de 37,5 toneladas, con hoja semi universal y escarificador

* Un camión tractor 6×4 (mínimo 450 CV)

* 2 camiones adicionales

* Un tractor 6×4 (mínimo 300 HP)

* 3 carrocerías volcadoras traseras (15 a 18 m³)

* Un tractor agrícola 80 HP, 4WD con cabina

* 16 camionetas utilitarias

Comentarios

comentarios