LA VILLA 25 DE MAYO COMPITE POR SER UNA DE LAS MEJORES VILLAS TURISTICAS DEL MUNDO

La Secretaría de Turismo de la Nación seleccionó 8 destinos de Argentina, entre los que se cuentan tres mendocinos (Bardas Blancas y Las Loicas en Malargue, y nuestra Villa 25 de Mayo).

La definición de cual representará a Argentina en el certamen ONU Turismo, se conocerá en los próximos meses.



La Villa y los otros 7 destinos turísticos fueron seleccionados entre 55 pueblos de 20 provincias que se postularon para obtener el reconocimiento mundial.

El pueblo escogido participará del programa Best Tourism Villages, de la ONU Turismo, que disntigue a pequeñas localidades del mundo que preservan y promueven sus valores culturales, naturales y comunitarios a través del turismo.

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