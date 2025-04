OMAR FÉLIX LE RESPONDIÓ AL OFICIALISMO PROVINCIAL: “NO CONOCEN SAN RAFAEL, NO SE HACEN CARGO DE SUS RESPONSABILIDADES, Y QUIEREN DECIRNOS QUÉ HACER”

En la conferencia de prensa que anticipó #ALERTA, el intendente les contestó a dirigentes alineados al gobernador Alfredo Cornejo, quienes el fin de semana hicieron declaraciones públicas sobre que Omar Félix no está haciendo nada por San Rafael.

LAS COSAS DE LAS QUE SE HACE CARGO EL MUNICIPIO

“Se nos sugiere, a través de los medios, hacernos de cargo de temas de índole provincial. Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar, de hecho administramos 28 centros de salud, 26 jardines maternales y hasta colaboramos en mantener calles que son de jurisdicción provincial», expuso Félix, cuando son responsabilidades del Estado Provincial.

SEGURIDAD

“El gobierno insiste en trasladar los problemas de seguridad a los municipios, pero no conocen la realidad territorial. No conocen San Rafael y nos dicen que tenemos que hacer”, remarcó. Y siguió, en relación al sistema de Preventores: “Nos comparan con Ciudad, que tiene 57 km2, o Godoy Cruz de 107 km2, y con menos habitantes que a nivel local. *Nosotros tenemos 220 mil ciudadanos distribuidos en 32 mil km2, y en 40 centros urbanos… las condiciones de San Rafael no existen en otros departamentos”.

“Si hacemos lo que nos piden quedaríamos desfinanciados para cumplir las actividades que si son responsabilidad del municipio, prosiguió el jefe comunal.

Sobre este punto profundizó diciendo que “Capital tiene 320 efectivos y 165 preventores para 57km2, ¿cuántas personas necesitamos en San Rafael para cubrir toda la extensión?: deberíamos llenar de empleados nuevos el municipio”.

También puso en duda la efectividad de estos sistemas. “En lugares donde se aplican estos sistemas el delito está fuera de control. Mendoza está ´Rosarizada´”.

“Si no son capaces de manejar la seguridad, que nos trasladen la policía pero con el presupuesto correspondiente”, remarcó. Y recordó que “mientras nos dicen esto, la comisaría de Cuadro Nacional sigue funcionando desde hace años en un carro”.

El intendente mostró una nota elevada al Ministerio de Seguridad, solicitando especificaciones técnicas para la adquisición de nuevas cámaras de seguridad: «todavía no tenemos respuestas» (FOTO), afirmó. Dicho escrito se envió el pasado 13 de marzo y fue recepcionado en dicha cartera el día 18.

GASODUCTO Y AEROPUERTO

“Siempre peleamos solos, como con el gasoducto o el aeropuerto, y vamos a seguir pelando”, añadió. Y recordó que “cuando estábamos haciendo el gasoducto, el gobernador dijo `zapatero a sus zapatos´, y ahora que él nos plantea lo de la policía le decimos lo mismo: ´zapatero a sus zapatos´”.

