OTRA DENUNCIA CONTRA LA GUARDIA DEL HTAL. SCHESTAKOW

El suceso es muy parecido al que publicamos esta mañana, pero en este caso ocurrió el 2 de abril pasado.

“Mi hija de 5 años se cayó y golpeó su brazo derecho, el cual se inflamo mucho. Inmediatamente la llevamos a la guardia, donde fue atendida por un pediatra de apellido Villa, el cual -apenas llegamos- trató de acomodar su brazo sin haber pedido placa… Mi hija no dejaba de llorar, desesperada, y él la agarraba igual…

Supuestamente acomodó su brazo, y me dijo que era un proceso doloroso. Le insistí con pedirle una placa, porque él no quería realizarla. Pero de tanto insistir la pidió, y luego de verla me dijo que todo estaba bien, que le diera Ibuprofeno… Pero la nena en las noches lloraba con fiebre, así que decidí llevarla al traumatólogo que vio que mi hija sí tenía una fractura (Camila N).

