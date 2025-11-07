«TU FOTO EN LA EX TERMINAL», LA PROPUESTA PARA REMEMORAR EMOTIVOS MOMENTOS EN LA ESTACIÓN DE COLECTIVOS

Falta muy poco para que los sanrafaelinos y turistas disfruten del nuevo y moderno edificio que el Municipio construyó donde funcionó la estación de colectivos, en el corazón del microcentro sanrafaelino.

Para rememorar qué sucedió en ese lugar cuando funcionó la terminal de ómnibus, surgió una atractiva propuesta: recopilar fotos de sanrafaelinos y turistas de diferentes épocas en las que allí arribaban y partían colectivos, tanto de distritos como de otros departamentos y provincias.

#mifotoenlaexterminal Quienes quieran ser parte de esta iniciativa, pueden subir sus recuerdos fotográficos a las redes sociales utilizando el hashtago bien de manera privada a través de mensajes directos a las redes de Instagram y Facebook del Municipio de San Rafael o al correo sanrafaelprensa@gmail.com.