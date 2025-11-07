VALLE GRANDE: RESCATARON UN CÓNDOR “ENFERMO”

Fue luego que un ciudadano avisara al 911, sobre un ejemplar pequeño que no podía volar. Se trata de un macho joven, que se encontraba a unos 60 metros de altura sobre un cerro.

El aviso fue derivado a Policía Rural, que acudió al sitio, localizó al animal y activó el protocolo correspondiente para su recuperación.

Una vez asegurada el ave en una jaula, fue trasladada a la Delegación de la Subsecretaría de Ambiente en San Rafael, donde recibió las primeras atenciones. Durante la mañana siguiente, se coordinó el traslado hacia la ciudad de Mendoza con la participación de la Fundación SOS Acción Salvaje y personal de la Delegación de Ambiente del Valle de Uco.

El cóndor fue derivado al Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Fundación Cullunche, bajo supervisión de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, señaló que el estado del cóndor juvenil será evaluado en los próximos días: “El pronóstico es reservado hasta obtener los resultados de los estudios clínicos. Como parte del protocolo nacional de conservación, se enviarán muestras a la Fundación Bioandina Argentina para identificar posibles causas que hayan afectado su capacidad de vuelo”.

