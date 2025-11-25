Fallecimientos homepage 25 noviembre, 2025 -Sra. NELIDA LILIANA FIGUEROA (66) de Ciudad / Sus restos serán velados en cochería Decarre de 14 a 17:30 hs / Inhumación en cementerio Central. -Sra. ELSA CASTELLANO (81) de Salto de las Rosas / Sus restos fueron velados hasta las 10 hs en cochería Rosato / Sepultura en cementerio de Las Malvinas. -Sra. DOMINGA MARIA ARCANGIOLETTI, “CHICHA” (86) de Las Paredes / Sus restos son velados en cochería Memorial hasta las 16:30 hs / Inhumación en cementerio Parque de la Fe. -Sra. JUANA DIAZ, viuda de MORALES (89) de Ciudad / Sus restos fueron velados en cochería Rosato / Sepultura en cementerio Central. -Sr. GABRIEL MONTORO (97) de Ciudad / Sus restos son velados hasta las 12 hs en cochería Memorial / Posterior cremación. -Sr. GUILLERMO RAMON BERNARDI (97) de Ciudad / Sus restos fueron depositados en cochería Memorial / Posterior cremación. -Sra. LUISA AGUSTINA PEROLIO, viuda de VALENTI (98) de Ciudad / Sus restos fueron depositados en cochería Rosato / Posterior cremación. Comentarios comentarios