Fallecimientos homepage 20 febrero, 2026 -Sr. PABLO ANTONIO RIVERO (43) de Ciudad / Sus restos seran velados en cochería Memorial de 13:30 a 19 hs / Inhumación en cementerio Central. -Sra. NANCY IRENE MAYA de LAZO (59) de Cañada Seca / Sus restos son velados en Schestakow y Dorrego (Salto de las Rosas) hasta las 11:30 hs / Sepultura en cementerio de Cañada Seca. -Sra. MAFALDA HAYDEE GOMEZ, viuda de FERREYRA (69) de Ciudad / Sus restos son velados en cochería Decarre hasta las 12 hs / Posterior cremación. -Sr. JOSE ROBERTO PARELLADA (85) de Ciudad / Sus restos son velados en Casa Codó hasta las 18 hs / Posterior cremación. -Sr. ULISES REYNALDO LOPEZ (91) de Ciudad / Sus restos son velados en cochería Memorial hasta las 14 hs / Posterior cremación. -Sr. EUSEBIO CONTRERAS CUSIPUMA (93) de Cañada Seca / Sus restos son velados en su domicilio de Calle Larga Vieja y Línea Ancha (Paraje Medrano) hasta las 18 hs / Sepultura en cementerio de Cañada Seca. Comentarios comentarios