Abrió el primer bar lúdico de San Rafael

PLAY BAR abrió sus puertas anoche, y develó el misterio que existía acerca de su funcionabilidad.

El local, ubicado en Av. Hto. Yrigoyen 2175 (ex Rock and Rolla) fue adaptado para no solo ser el bar de moda de San Rafael, sino poder intercambiar música, tragos y gastronomía con juegos para adultos de todo tipo.

La carta incluye un sinfin de tragos y coctelería internacional, y nueve variedades de la mejor cerveza tirada artesanal de San Rafael, Elcira Nuñez.

En breve, también quedará habilitada su planta alta, que sorprenderá con nuevos juegos y atracciones para mayores de 30 años.

U-BAHN

También inauguró anoche la temporada 2020 de U-BAHN, el tradicional bar de encuentro al aire libre, contiguo a PLAY BAR.

Todos los días de enero y febrero (desde las 20 hs), quedará habilitado el vagón que ofrece la mejor coctelería del departamento, y también la cerveza de Elcira Nuñez.

Los fines de semana no tiene restricción de horarios en cuanto al ingreso, y permanece abierto hasta entrada la mañana.

