AGENDA DE HOY, SÁBADO

CASINO TOWER / Hasta las 6 AM / Slot, Mesas de Ruleta, Black Jack y Poker / Desde las 23:30 hs, show en vivo

MATCH JUEGOS / Hasta la medianoche (horario corrido) / Av. San Martín 155 y West Mall / Diversión en familia

Laberinto de Borges / Hasta las 19 hs / Entrada General $8.300; Seniors (+ de 70 años) $5.300; Menores (6 a 12 años) $4.200; Infantes Sin cargo (excepto en grupos)

Universall (Karting, Paintball, Sala de Escape, Juegos de Salón / De 14 a 22 hs / Av. Hto. Yrigoyen 5.309 / consultas 2604661304

Festival «Alma Urbana» / De 16:30 a 21 hs / Parque de los Jóvenes / Break dance, graffitis, parkour y Feria de Juventud, además de DJ’s / Acceso libre

Zumba en el Paseo Rawson / 16:30 a 18:30 hs / Paseo Rawson / Actividad gratuita

Festejos del Día de la Madre / De 17 a 23 hs / Explanada del Ferrocarril / Shows de artistas y feria / Acceso libre

Expo Moda / De 17 a 21 hs / Centro de Congresos / Stands de emprendedores, diseñadores y artistas / Entrada un alimento no perecedero a beneficio de La Casita de Malén

Bailando por la Vida / 21 hs / Centro de Jubilados de Rama Caída / Actúan: Mauricio Palacios y Cristian Bizarri / Entrada libre

Música: La Banda de Emaús, presenta «Rezo por vos» / 21:30 hs / Auditorio Excelsior (Independencia 200) / Entrada General $10.000

Cena, show y baile en DUVAR / Av. Hto. Yrigoyen 3524 (Club de Pescadores) / Fiesta Retro Día de la Madre / Consultas y Reservas 2604400765

Rock and Rolla Música, tragos, baile / Mujeres mayores de 22 y hombres mayores de 25 años / Entrada libre

