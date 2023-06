AGUA POTABLE: CONTINÚA EL PROBLEMA EN LA VILLA 25 DE MAYO

El 22 de mayo pasado, los vecinos entregaron en mano una nota al Gobernador, cuando asistió al distrito para la entrega de viviendas.

Allí le explicaron la problemática de la recurrente falta de presión de agua, y las decenas de pérdidas en la vía pública.



A 13 días del hecho, Rodolfo Suárez no brindó ninguna solución, y ayer también se quedaron sin servicio. Demás está decir que no aparecieron cuadrillas para reparar las pérdidas.

Según explican los vecinos, Aysam culpa a Irrigación y a Edemsa, mientras que Irritación asegura brindar agua permanente.

“Aysam no cuenta con gente en la planta permanente que la haga funcionar, más allá que quedó obsoleta. Cuentan con solo 750 usuarios registrados, cosa que es muy superior; y por más que pusieron generador de energía, cuando se corta la luz no hay quien lo opere. Tienen que venir de San Rafael”, explicó una vecina a #ALERTA.

“El único organismo que está haciendo algo es el municipio, que se encuentra cambiando mil metros de caños viejos”, añadió.

Comentarios

comentarios