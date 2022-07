ARRANCA EL SCORING EN EL CARNET DE CONDUCIR

Desde el 3 de agosto, todas las jurisdicciones del país podrán incorporarlo a sus legislaciones locales para aplicarlo.

Este “Scoring Federal” otorga un puntaje inicial de 20 puntos a quienes ya tengan la Licencia Nacional de Conducir (la misma que se tramita en las oficinas de Av. Balloffet).

A medida que se multa al conductor, o propietario del vehículo, se le resta puntos según el tipo de infracción.

Foto ilustrativa

Cuando se pierden los 20 puntos, la licencia será automáticamente inhabilitada por 60 días.

Además, para luego recuperarla, se deberá hacer un curso de educación vial.

Una vez recuperada, si se vuelve a perder los 20 puntos, la inhabilitación será por 120 días, y una tercera vez 180 días, y así sucesivamente.

Licencia Vencida: 5 puntos

Sin RTO: 4 puntos

Sin Casco: 5 puntos

Sin Cinturón: 4 puntos

No Respetar Semáforos: 5 puntos

Conducción bajo efectos de Alcohol o Drogas: 10 puntos

No respetar límites de Velocidad (menos de 30%): 5 puntos

No respetar límites de Velocidad (más de 30%): 10 puntos

Conducir Inhabilitado: 20 puntos

Participar de “Picadas”: 20 puntos

¿CUÁNDO EMPIEZA A REGIR EN MENDOZA?

Ni bien la legislatura provincial lo apruebe, y el Poder Ejecutivo lo reglamente.

Es difícil de pronosticarlo, ya que se trata sólo de voluntad política del partido gobernante en Mendoza.

Podría ser en un mínimo de un mes, o a fin de año, como mucho.

