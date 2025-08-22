ASÍ SERÁ EL ESTILO DE BOLETA PARA LAS ELECCIONES PROVINCIALES

El 26 de octubre próximo los sanrafaelinos elegirán Diputados Nacionales y Legisladores Provinciales, pero en dos boletas únicas distintas (recordemos que la elección de concejales será en febrero).

Ayer la Junta Electoral de Mendoza aprobó la oficialización del modelo de Boleta Única que se utilizará en los comicios provinciales.



El organismo dispuso que el diseño provincial siga un criterio similar al de la boleta nacional. Asimismo, la Junta Electoral informó que el orden de aparición de frentes y partidos políticos en las boletas locales se establecerá conforme al sorteo nacional.

