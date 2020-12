ATENCIÓN AUTOMOVILISTAS: NUEVA FORMA DE ROBO

Esta mañana se produjo el hurto de distintos elementos dentro de un vehículo en el microcentro de nuestra Ciudad.



Para no despertar sospechas, los ladrones no rompen vidrios ni fuerzan cerraduras sino que utilizan un inhibidor de señal. Se trata de un aparato que impide el cierre centralizado de puertas y colocación de alarmas en un radio de unos 50 a 100 metros.

La potencial víctima pulsa el botón de la llave del automotor, creyendo que cerró el vehículo, pero en realidad no es así.

El fiscal Javier Giaroli, que recibió hoy la denuncia, sugiere que una vez hecho el cierre electrónico, verificar manualmente abriendo la puerta que la misma esté trabada.

