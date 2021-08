AUMENTO PARA LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Con el aumento fijado en paritarias, en septiembre el salario básico pasará a:



– Categoría “Maestranza A”: $56.615, más un adicional no remunerativo de $9.058,55 que da un total de $65.674.

– “Personal Auxiliar A”: $57.436, más un adicional no remunerativo de $9.189, que da un total de $66.625.

– El mismo monto le correspondería a un “Vendedor“, según las escalas publicadas por la Federación Argentina de Empleados de Comercio.

– “Administrativo A”: $57.231, más un adicional de $14.307 no remunerativo, que llevará el salario a $71.538 (sin antigüedad).

– “Auxiliar especializado”: $57.928 de básico, más $4.634 para alcanzar $62.562.

– “Cajero”: $58.092, más $4.647, para alcanzar $62.740.

