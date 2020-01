Belén Francese y sus días en San Rafael

La actriz Belén Francese pasó por el programa «Domingos de Furia» y habló de como son sus días en San Rafael.

La protagonista de la obra «Él en mi cuerpo», junto a Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, contó que se hospeda en el mismo complejo de cabañas que en el 2017 y 2018, en la Villa 25 de Mayo.

Pero esta vez no duerme sola, sino con su novio Fabian, un mendocino (oriundo de Maipú), que conoció en la temporada teatral del año pasado, en Villa Carlos Paz, y con quien desde entonces comparte su vida.

Belén reveló que su único objetivo en el día es llegar «espléndida» para la función, por lo cual se cuida de no tomar demasiado sol para no insolarse, y que si bien le atraen las actividades de turismo aventura, como el rafting, prefiere evitarlas para no sufrir lesiones.

Poco sale de la cabaña, excepto en la noche, después del espectáculo, para hacer las presencias que organiza la producción.

Le encantan las tortas fritas, los pasteles y la carne a la masa. Asimismo, explicó que no le gustan las bebidas alcohólicas, pero que comenzó a tomar vino recientemente (sólo en ocasiones especiales), por influencia de su pareja cuyana.

El periodista Alejandro Dell´Orbo la interrogó sobre sus inicios en la profesión, por lo que la actriz recordó haber trabajado con Jorge Guinzburg, e hizo mención a sus dos libros de rimas, además de las más de 20 obras teatrales en que trabajó.

Anticipó que el lunes iba a viajar a Buenos Aires para grabar un capítulo del programa «El Muro Infernal», con Alejandro Marley, y que suelen llamarla para hacer participación en distintas emisiones televisivas, como Pasapalabra.

En cuanto a las redes sociales, tiene un millón de seguidores en Twitter y más de 600 mil en Instagram, donde sube fotos y estados, actualmente ligados a su presencia en San Rafael, lo que es de gran promoción para nuestro destino turístico.

En el transcurso de la entrevista con Dell´Orbo, cometió muchos furcios, de los cuales ella misma se reía, afirmando que también le ocurren permanentemente en su vida privada y arriba del escenario, y los que constituyen al gran atractivo de su personaje.

La «poetisa» recalcó que le encanta sacarse fotos con sus seguidores, en especial a la salida del teatro, y que cuando el productor Gabriel García le propuso hacer una nueva temporada en el departamento, no lo dudó ni por un instante, pues lo considera como el mejor más bello donde le tocó trabajar.

Comentarios

comentarios