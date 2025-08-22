BUSCAN PONER FIN AL ESTACIONAMIENTO DENTRO DE LOS PARQUES PÚBLICOS

El presidente del Concejo Deliberante, Dr. Samuel Barcudi, impulsa una ordenanza con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y preservar los espacios verdes frente al uso indebido de vehículos.



La iniciativa surge tras una serie de episodios, incluso documentados en videos, por vecinos donde se observaron vehículos realizando maniobras peligrosas en el interior de parques. Estos hechos no solo pusieron en riesgo la integridad de niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, sino que también generaron daños en césped, senderos, arbolado y mobiliario urbano.

“Los parques son para la gente, no para los autos. No se trata de prohibir por prohibir, pero tenemos la obligación de garantizar que estos espacios sean seguros y estén cuidados para las generaciones presentes y futuras”, subrayó Barcudi.

El proyecto plantea restringir el acceso de vehículos motorizados, exceptuando a los de emergencia, seguridad, vehículos que trasladan a personas de discapacidad y mantenimiento municipal.

La propuesta comenzó a debatirse en el ámbito legislativo y se presenta como un gesto político en defensa del espacio público, la seguridad y la calidad de vida de las familias sanrafaelina.

